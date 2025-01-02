Toyota вошла в тройку самых популярных авто в декабре.

Украинцы в декабре 2024 года довольно активно покупали авто. Самым популярным на украинском рынке остается Renault Duster.

По данным Укравтопром, на втором месте по популярности оказался пикап Peugeot Landtrek, а третье место занимает Toyota RAV-4.

ТОП-10 новых легковушек декабря 2024 года вошли:

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Renault Duster - 495 единиц;

Peugeot Landtrek - 339 ед;

Toyota RAV-4 - 195 ед;

Skoda Kodiaq - 185 ед;

Toyota Hilux - 158 ед;

Skoda Octavia - 150 ед;

Volkswagen Touareg - 146 ед;

Toyota Land Cruiser Prado - 142;

Kia Sportage - 138;

Skoda Scala - 121.

Рынок авто в Украине - последние новости

В ноябре 2024 года украинцы приобрели 4,5 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковых авто в возрасте до пяти лет. Именно они составляли 31% от всего количества легковушек с пробегом, которые в ноябре прошли свою первую регистрацию в нашей стране.

Впервые, наибольшую долю в этом сегменте заняли электрокары. Сразу за ними следуют бензиновые авто. Дизельные и гибридные машины, а также автомобили с ГБО традиционно пользуются гораздо меньшей популярностью.

Кроме того, отмечается, что в Украине зарегистрировали более 2,5 тысячи подержанных легковых авто из США. Это количество составляет 17% от всех подержанных легковушек, которые в прошлом месяце перешли на украинские номера.

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