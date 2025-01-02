Украинцы в декабре 2024 года довольно активно покупали авто. Самым популярным на украинском рынке остается Renault Duster.
По данным Укравтопром, на втором месте по популярности оказался пикап Peugeot Landtrek, а третье место занимает Toyota RAV-4.
ТОП-10 новых легковушек декабря 2024 года вошли:
- Renault Duster - 495 единиц;
- Peugeot Landtrek - 339 ед;
- Toyota RAV-4 - 195 ед;
- Skoda Kodiaq - 185 ед;
- Toyota Hilux - 158 ед;
- Skoda Octavia - 150 ед;
- Volkswagen Touareg - 146 ед;
- Toyota Land Cruiser Prado - 142;
- Kia Sportage - 138;
- Skoda Scala - 121.
Рынок авто в Украине - последние новости
В ноябре 2024 года украинцы приобрели 4,5 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковых авто в возрасте до пяти лет. Именно они составляли 31% от всего количества легковушек с пробегом, которые в ноябре прошли свою первую регистрацию в нашей стране.
Впервые, наибольшую долю в этом сегменте заняли электрокары. Сразу за ними следуют бензиновые авто. Дизельные и гибридные машины, а также автомобили с ГБО традиционно пользуются гораздо меньшей популярностью.
Кроме того, отмечается, что в Украине зарегистрировали более 2,5 тысячи подержанных легковых авто из США. Это количество составляет 17% от всех подержанных легковушек, которые в прошлом месяце перешли на украинские номера.