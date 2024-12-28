Эксперты выделили модели, которые чаще всего выставляют на продажу с повреждениями.

Эксперты часто спорят о том, имеют ли водители определенных автомобилей большую склонность попадать в ДТП. Тем не менее статистика говорит о том, что некоторые модели все же чаще получают повреждения, чем другие авто.

В издании Express назвали 10 подержанных автомобилей, которые чаще всего продавались на вторичном рынке Великобритании в 2024 году с повреждениями после ДТП.

Сервис проверки истории транспортных средств carVertical определил модели, которые чаще всего попадают в ДТП. Эксперты выяснили, что около 18% всех подержанных автомобилей, которые продавались на вторичном рынке в 2024 году, имели те или иные повреждения.

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Автомобильный эксперт carVertical Матас Бузелис заявил, что водители довольно часто неосознанно покупают автомобили, которые участвовали в ДТП. По его словам, это может грозить появлением серьезных поломок в будущем.

Согласно исследованию, чаще всего на дорогах Великобритании в 2024 году в ДТП попадал кроссовер BMW X5. По словам экспертов, 50,43% автомобилей этой модели, которые были выставлены на продажу за последние 12 месяцев, имели те или иные повреждения.

Второе место в рейтинге занял компактный универсал Dacia Logan MCV. 37,5% выставленных на продажу автомобилей этой модели имели повреждения.

Тройку лидеров замыкает Peugeot 108. Согласно исследованию, 36,09% компактных хэтчбеков, которые были выставлены на продажу за последние 12 месяцев, имели повреждения.

ТОП-10 авто, которые чаще всего продавались с повреждениями в 2024 году:

BMW X5 - 50,43% Dacia Logan MCV - 37,5% Peugeot 108 - 36,09% Smart ForFour - 34,48% Renault Captur - 33,33% Skoda Citigo - 33,33% Ford EcoSport - 32% Vauxhall Adam - 31,21% Citroen C1 - 30,72% Audi A1 - 29,74%

Какие другие автомобили не рекомендуют покупать эксперты

Ранее эксперты назвали 8 электрокаров, от приобретения которых лучше воздержаться. В список попали, в том числе, Chevrolet Bolt и Tesla Model X.

Кроме того, были выделены 15 моделей авто, от которых стоит держаться подальше. Эксперты не рекомендуют покупать эти автомобили в 2024 году, так как они ненадежные.

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