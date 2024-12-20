Самыми популярными в Украине подержанными авто из США стали Tesla Model Y и Tesla Model 3.

В ноябре в нашей стране зарегистрировали более 2,5 тысячи подержанных легковых автомобиля из США. Это количество составляет 17% от всех подержанных легковушек, которые в прошлом месяце перешли на украинские номера, сообщает УкрАвтопром.

Если сравнивать с ноябрем прошлого года, спрос на американские авто с пробегом снизился на 17%.

Наиболее популярными в этой категории оказались бензиновые авто (43%), однако электромобили почти вплотную приблизились к ним (39%). Отметим также, что рейтинг возглавили сразу две модели от компании Tesla.

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Значительно меньшей популярностью у украинцев пользуются гибридные подержанные авто из Штатов, а также дизельные модели и автомобили с ГБО. На них в прошлом месяце пришлось 7%, 6% и 5%, соответственно.

Пятерка подержанных авто, изготовленных в США:

Tesla Model Y - 288 единиц;

Tesla Model 3 - 286;

Ford Escape - 170;

Jeep Cherokee - 153;

Volkswagen Passat - 141.

Средний возраст подержанных легковушек из США, которые пополнили украинский автопарк составил 5 лет.

Рынок электромобилей - последние новости

Ранее эксперты назвали самые надежные современные электрические авто. Рейтинг составили на основе опроса, в котором приняли участие почти 30 тыс автомобилистов. Как оказались, меньше всего поломок возникает с такими моделями как Mini Electric/Cooper SE, Nissan Leaf, BMW i4, Renault Megane E-Tech и Volkswagen e-Up.

Также сообщалось, что электрические авто установили мировой рекорд продаж. Общие продажи электрокаров в ноябре составили 1,83 млн единиц. Главным драйвером роста стал Китай - продажи в КНР выросли сразу на 50%.

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