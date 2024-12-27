В ноябре свою первую регистрацию в нашей стране прошли 14,7 тыс легковых авто с пробегом.

В прошлом месяце украинцы приобрели 4,5 тыс ввезенных из-за границы подержанных легковых авто возрастом до 5 лет. Такие данные приводит специализированный портал УкрАвтопром.

Машины возрастом до 5 лет составили 31% от всего количества легковушек с пробегом, которые в ноябре прошли свою первую регистрацию в нашей стране.

Впервые, наибольшую долю в этом сегменте заняли электрокары (44%). Сразу за ними следуют бензиновые авто (35%).

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Дизельные и гибридные машины, а также автомобили с ГБО традиционно пользуются гораздо меньшей популярностью: на них в прошлом месяце пришлось 11%, 7% и 3%, соответственно.

ТОП-10 подержанных авто возрастом до 5 лет:

1. Tesla Model Y - 298 единиц;

2. Tesla Model 3 - 252;

3. Hyundai Kona - 185;

4. Kia Niro - 171;

5. Audi e-tron Sportback - 143;

6. Nissan Rogue - 138;

7. Mazda CX-5 - 131;

8. Volkswagen Tiguan - 125;

9. Nissan LEAF - 108;

10. Audi Q5 - 106.

Какой кроссовер выбрать - советы специалистов

Ранее УНИАН писал о десятке современных кроссоверов, которые могут похвастаться самым низким расходом топлива.

В список вошли, в частности, Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid, Nissan Qashqai 1.5 dCi 110 и Mazda CX-5 2.2d 150. В случае с первым удалось даже превзойти показатели расхода, которые заявлял производитель.

Также напомним, что специалисты назвали шесть моделей кроссоверов и внедорожников, которые могут прослужить дольше других авто.

Специалисты советуют обратить внимание на такие модели как Chevrolet Tahoe, GMC Yukon, Honda Pilot, Lexus GX, Nissan Pathfinder и Toyota Highlander.

Они назвали и дополнительные преимущества каждой из этих моделей. В частности, Chevrolet Tahoe может похвастаться отличной звукоизоляцией, в то время как GMC Yukon имеет удобные сиденья.

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