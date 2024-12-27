В прошлом месяце украинцы приобрели 4,5 тыс ввезенных из-за границы подержанных легковых авто возрастом до 5 лет. Такие данные приводит специализированный портал УкрАвтопром.
Машины возрастом до 5 лет составили 31% от всего количества легковушек с пробегом, которые в ноябре прошли свою первую регистрацию в нашей стране.
Впервые, наибольшую долю в этом сегменте заняли электрокары (44%). Сразу за ними следуют бензиновые авто (35%).
Дизельные и гибридные машины, а также автомобили с ГБО традиционно пользуются гораздо меньшей популярностью: на них в прошлом месяце пришлось 11%, 7% и 3%, соответственно.
ТОП-10 подержанных авто возрастом до 5 лет:
1. Tesla Model Y - 298 единиц;
2. Tesla Model 3 - 252;
3. Hyundai Kona - 185;
4. Kia Niro - 171;
5. Audi e-tron Sportback - 143;
6. Nissan Rogue - 138;
7. Mazda CX-5 - 131;
8. Volkswagen Tiguan - 125;
9. Nissan LEAF - 108;
10. Audi Q5 - 106.
Какой кроссовер выбрать - советы специалистов
Ранее УНИАН писал о десятке современных кроссоверов, которые могут похвастаться самым низким расходом топлива.
В список вошли, в частности, Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid, Nissan Qashqai 1.5 dCi 110 и Mazda CX-5 2.2d 150. В случае с первым удалось даже превзойти показатели расхода, которые заявлял производитель.
Также напомним, что специалисты назвали шесть моделей кроссоверов и внедорожников, которые могут прослужить дольше других авто.
Специалисты советуют обратить внимание на такие модели как Chevrolet Tahoe, GMC Yukon, Honda Pilot, Lexus GX, Nissan Pathfinder и Toyota Highlander.
Они назвали и дополнительные преимущества каждой из этих моделей. В частности, Chevrolet Tahoe может похвастаться отличной звукоизоляцией, в то время как GMC Yukon имеет удобные сиденья.