Владельцы этих автомобилей рискуют получить огромные счета за ремонт.

Бензиновые модели все еще остаются одним из самых популярных типов легковых автомобилей во многих странах мира, несмотря на развитие рынка электромобилей и гибридов. Тем не менее далеко не все такие авто являются надежными.

В издании What Car? назвали три самых ненадежных автомобиля с бензиновыми двигателями, которые могут доставить много проблем своим владельцам.

Чтобы определить худшие модели по надежности, совместно со страховой компанией MotorEasy был проведен масштабный опрос, в рамках которого владельцы бензиновых автомобилей рассказали экспертам об опыте эксплуатации своих транспортных средств. Они сообщили, какие поломки возникали у их авто за последний год. На основе этих данных и был составлен рейтинг.

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ТОП-3 самых ненадежных бензиновых авто:

BMW 4 Series Coupe/Convertible (c 2013 по 2020 год) MG ZS (с 2017 года - наше время) Fiat 500 (с 2008 года - наше время)

BMW 4 Series первого поколения оказался самым ненадежным бензиновым авто по мнению британских экспертов. Согласно опросу, 25% владельцев этой модели сталкивались с поломками своих авто за последние 12 месяцев эксплуатации.

У BMW 4 Series чаще всего были проблемы с кузовом, аккумулятором, кондиционером, тормозной системой и двигателем. Также были зафиксированы поломки, связанные с топливной системой и электроникой.

MG ZS также оказался довольно ненадежным бензиновым автомобилем. 58% владельцев кроссовера сообщили, что у их авто возникали поломки за последний год. Чаще всего проблемы возникали из-за выхода из строя электрических компонентов.

Тройку "лидеров" замыкает хэтчбек Fiat 500. Согласно опросу, у 26% автомобилей этой модели возникали поломки за последние 12 месяцев эксплуатации. Чаще всего проблемы были связаны с электроникой и выхлопной системой.

Какие другие авто не рекомендуют покупать эксперты

Ранее механик назвал три подержанных пикапа, которые не стоит покупать. По его словам, эти автомобили не оправдают экономии, поскольку почти наверняка потребуют дорогостоящего ремонта.

Кроме того, были названы 10 подержанных авто, которые чаще всего продаются после ДТП. Эксперты выделили модели, которые чаще всего выставляют на продажу с повреждениями.

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