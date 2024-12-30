Эти машины не оправдают экономии, поскольку почти наверняка потребуют дорогостоящего ремонта.

Подержанное авто часто является лучшим выбором, чем новое, ведь это возможность хорошо сэкономить на покупке машины. Но только при условии, что вы умеете правильно оценивать техническое состояние машины, которая уже была в пользовании.

Впрочем, даже хорошее состояние машины не гарантирует, что она не начнет ломаться после приобретения. Томас Марзукевич, опытный автомеханик и генеральный директор компании Truck1, которая торгует автомобильной и специальной техникой, рассказал изданию Motorbiscuit о трех моделях пикапов, которые не стоит покупать, если они уже были в употреблении. По его словам, он видел слишком много проблем, которые возникают с этими машинами.

Ford F-150 2018 года

Вы можете быть в полном восторге от экстерьера этой машины, но пикап имеет неудачную трансмиссию, которая постоянно генерирует новые проблемы. В частности владельцы часто жалуются на сложность переключения на низшую передачу.

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"Они не только дорогие, но и влияют на комфорт и безопасность водителя. Кроме того, есть многочисленные отчеты о ранней остановке и отказе двигателя", - говорит автомеханик.

Chevrolet Silverado 1500 2019 года

Этот подержанный пикап имеет динамическую систему управления топливом, и именно она генерирует большинство проблем. Конструкторы пытались сделать систему, которая бы эффективнее использовала топливо, но водители жалуются на проблемы с зажиганием. Также есть сообщения о неисправностях толкателей клапанов. Стоимость их замены начинается с нескольких тысяч долларов, что нивелирует любую возможную экономию при покупке подержанного Silverado.

Кроме того, водители неоднократно жаловались на низкое качество салона и другие технические проблемы, которые быстро начинают раздражать.

Nissan Titan 2020 года

Этот пикап может показаться выгодным предложением, поскольку он стоит меньше конкурентов. Однако низкая надежность нивелирует любую экономию.

Автоматическая трансмиссия может иметь проблемы с переключением передач, что делает Nissan Titan не слишком приятным в использовании.

Кроме того, он имеет более низкую буксирную способность и грузоподъёмность, чем его конкуренты. Это не очень хороший вариант для тех, кому нужна мощная рабочая лошадка.

Другие автомобильные новости

Как писал УНИАН, украинцы за год импортировали электромобилей на более $1 млрд. Чаще всего новые электрокары завозили из Китая, а лидером по поставкам подержанных электромобилей были США.

Также мы рассказывали о 10 подержанных авто, которые чаще всего продаются после ДТП. Статистика свидетельствует о том, что некоторые модели все же чаще получают повреждения, чем другие авто.

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