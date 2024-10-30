В наше время в продаже можно найти большое количество роскошных автомобилей, стоимость которых составляет более миллиона долларов. Эксперты из ассоциации "УкрАвтопром" проанализировали рынок и назвали десять самых дорогих моделей в мире.
Самым дорогим автомобилем в мире оказался Rolls-Royce La Rose Noire Droptail. Стоимость этой модели составляет 32 млн долларов.
Rolls-Royce Droptail является линейкой двухвдерных родстеров, которая выпускалась ограниченным тиражом с 2023 года. Эта модель предлагает высочайший уровень роскоши и особое внимание к деталям.
Второе место в рейтинге занял Rolls-Royce Boat Tail. Эта модель выпущена ограниченным тиражом в три экземпляра.
Тройку лидеров замыкает итальянский суперкар Pagani Zonda HP Barchetta. Эта модель оснащена 800-сильным двигателем V12 и способна развивать скорость до 355 км/ч.
ТОП-10 самых дорогих автомобилей в мире:
- Rolls-Royce La Rose Noire Droptail - $32 млн;
- Rolls-Royce Boat Tail - $28 млн.
- Pagani Zonda HP Barchetta - $18,5 млн.
- Bugatti La Voiture Noire - $16 млн.
- Rolls-Royce Sweptail - $12,8 млн.
- Bugatti Centodieci - $9 млн.
- Mercedes-Maybach Exelero - $8 млн.
- Pagani Codalunga - $7,4 млн.
- Pagani Huayra Imola Roadster - $6 млн.
- Bugatti Divo - $5,8 млн.
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Ранее УНИАН писал, что эксперты назвали десятку лучших суперкаров. Самые высокие оценки получили две модели - Porsche 911 S/T и Ferrari 296 GTB. Отмечается, что они отличаются высоким уровнем практичности для своего класса.
Также напомним, что в этом году Ferrari представила суперкар 12Cilindri, который заменил в линейке модель 812 Superfast. Этот автомобиль получил 6,5-литровый двигатель F140 V12, которым также оснащается Ferrari 812 Competizione.