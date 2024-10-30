Стоимость самого дорогого автомобиля составляет более 30 млн долларов.

В наше время в продаже можно найти большое количество роскошных автомобилей, стоимость которых составляет более миллиона долларов. Эксперты из ассоциации "УкрАвтопром" проанализировали рынок и назвали десять самых дорогих моделей в мире.

Самым дорогим автомобилем в мире оказался Rolls-Royce La Rose Noire Droptail. Стоимость этой модели составляет 32 млн долларов.

Rolls-Royce Droptail является линейкой двухвдерных родстеров, которая выпускалась ограниченным тиражом с 2023 года. Эта модель предлагает высочайший уровень роскоши и особое внимание к деталям.

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Второе место в рейтинге занял Rolls-Royce Boat Tail. Эта модель выпущена ограниченным тиражом в три экземпляра.

Тройку лидеров замыкает итальянский суперкар Pagani Zonda HP Barchetta. Эта модель оснащена 800-сильным двигателем V12 и способна развивать скорость до 355 км/ч.

ТОП-10 самых дорогих автомобилей в мире:

Rolls-Royce La Rose Noire Droptail - $32 млн; Rolls-Royce Boat Tail - $28 млн. Pagani Zonda HP Barchetta - $18,5 млн. Bugatti La Voiture Noire - $16 млн. Rolls-Royce Sweptail - $12,8 млн. Bugatti Centodieci - $9 млн. Mercedes-Maybach Exelero - $8 млн. Pagani Codalunga - $7,4 млн. Pagani Huayra Imola Roadster - $6 млн. Bugatti Divo - $5,8 млн.

Мир роскошных авто - другие новости

Ранее УНИАН писал, что эксперты назвали десятку лучших суперкаров. Самые высокие оценки получили две модели - Porsche 911 S/T и Ferrari 296 GTB. Отмечается, что они отличаются высоким уровнем практичности для своего класса.

Также напомним, что в этом году Ferrari представила суперкар 12Cilindri, который заменил в линейке модель 812 Superfast. Этот автомобиль получил 6,5-литровый двигатель F140 V12, которым также оснащается Ferrari 812 Competizione.

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