В нашу страну из Китая за этот год импортировали уже более 25 тысяч легковых машин.

С января по август этого года в нашу страну импортировали 215,6 тыс. легковых авто - как новых, так и подержанных.

Об этом со ссылкой на данные Государственной службы статистики сообщает "УкрАвтопром". Общее количество автомобилей оказалось на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таможенная стоимость этих авто составляет 2 млрд 933 млн долларов - то есть, она на 19% больше, чем в 2023-м.

Крупнейший поставщик легковушек в Украину - Германия. Сразу за ней следуют Соединенные Штаты, а на третьей позиции расположилась КНР.

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ТОП главных поставщиков легковушек выглядит так:

Германия - 42 468 единиц;

США - 34 590;

Китай - 25 604;

Япония - 21 934;

Южная Корея - 11 159;

Франция - 10 741;

Словакия - 9 651;

Мексика - 9 391.

Журналисты отметили, что в ТОП-10 входят еще две страны:

Из Чехии импортировали 9 117 авто, а из Великобритании - 9070.

Автомобильный рынок Украины - что сообщалось

Недавно специалисты назвали наиболее популярные в нашей стране автомобили за весь 2024 год. Возглавил рейтинг бестселлер рынка Renault Duster - компактный кроссовер-внедорожник, который производят с 2010-го.

Сразу за ними идут два других суперпопулярных кроссовера - Toyota RAV4 и Mazda CX-5. Замыкает десятку чешский среднеразмерный SUV Škoda Kodiaq.

А еще ранее эксперты назвали самые популярные в Украине дизельные автомобили. Среди импортируемых подержанных дизельных авто наибольшим спросом среди украинцев пользовался Renault Megane. Кроме него, в сентябре активно покупали Skoda Octavia, Volkswagen Passat, Nissan Qashqai и Volkswagen Golf.

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