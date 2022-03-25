Уехать из Киева на личном транспорте очень трудно - лучше воспользоваться поездом.

Столица Украины сильно пострадала во время войны с Россией. Киевляне продолжают убегать от взрывов и обстрелов на запад Украины или заграницу. Уехать на своем транспорте из столицы трудно, но для желающих покинуть город действуют бесплатные эвакуационные поезда.

Проезд в поездах бесплатный, приоритет в посадке имеют беременные женщины, дети, пожилые люди. Желающих уехать очень много, поэтому на вокзале можно простоять несколько часов или даже дней. Поезда могут отклоняться от расписания - внимательно следите за табло.

Эвакуационные поезда из Киева 25 марта

00:40 - 130/129 Ивано-Франковск - Кременчуг

01:00 – 754 Дарница – Харьков-Пас.

01:36 – 17/18 Ужгород – Харьков-Пас.

03:42 21/22 Харьков-Пас. - Трускавец

04:01 – 149/150 Черновцы – Полтава Южная

04:16 – 1/2 Ивано-Франковск – Харьков-Пас.

05:05 - 138/138 Лозовая - Хмельницкий

05:40 - 142/141 Львов - Лозовая

07:05 – 722 Дарница – Харьков-Пас.

08:30 - 715/716 Киев-Пасс - Пшемысль

09:00 - 717 Дарница – Львов

11:46 - 45/46 Ужгород - Лозовая

13:09 – 142/141 Лозовая – Львов

14:07 – 749/750 Киев-Пас – Ивано-Франковск

14:07 – 749/750 Киев-Пас – Вена

14:25 - 769/770 Киев-Пасс - Каменец-Подольский

14:25 - 757/758 Киев-Пасс - Могилев-Подольский

15:02 - 55/56 Киев-Пасс - Рахов

17:00 - Интерсити+ Дарница - Львов

17:07 - 743 Дарница – Львов

17:09 - 13/14 Киев-Пасс - Солотвино

17:42 - 790/789 Киев-Пасс - Кропивницкий

17:42 - 792/791 Киев-Пасс – Кременчуг

18:30 – 81/82 Киев-Пас – Ужгород

19:06 – 43/44 Киев-Пас – Ивано-Франковск

19:13 – 67/68 Киев-Пас – Варшава

19:13 – 909/910 Киев-Пасс – Хелм

19:48 - 95/96 Киев-Пасс - Рахов

20:05 – 29/30 Киев-Пасс – Ужгород

20:12 - 49/50 Киев-Пасс – Трускавец

20:21 - 57/59 Киев-Пасс - Ворохта

20:21 – 60/58 Киев-Пасс – Чоп

21:07 - 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1

21:15 – 105/106 Киев-Пас – Одесса-Главная

21:22 98/97 Киев-Пас - Ковель

21:28 - 76/75 Киев-Пас - Кривой Рог-Главный

21:33 - 149/150 Полтава Юж - Черновцы

21:50 – 17/18 Харьков-Пас. - Ужгород

22:22 – 7/8 Киев-Пасс – Черновцы

22:27 - 45/46 Лозовая - Ужгород

22:37 – 91/92 Киев-Пас – Львов

22:40 – 130/129 Кременчуг – Ивано-Франковск

22:49 – 138/137 Хмельницкий – Лозовая

23:46 - 771/772 Киев-Пас – Хмельницкий

23:59 - 139/140 Киев-Пасс - Каменец-Подольский

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