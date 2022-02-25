Транспортная обстановка на 25 февраля - на чем можно уехать.

Описываем транспортную ситуацию в Украине на 25 февраля.

Киевское метро

Метро Киева работает в режиме перевозок, станции открыты для прохода. По организационным причинам красная линия метро курсирует от станции "Лесная" до станции "Шулявская".

При сигнале "Воздушная тревога" наземные станции "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная", "Дарница", "Черниговская", "Лесная" не будут работать. Они не безопасны для укрытия и перевозки. Киевлян просят укрываться на других станциях.

Поезда

Железная дорога работает круглосуточно и эвакуирует людей из линии огня. Маршрут некоторых поездов изменен. Следующие поезда будут курсировать в обход участка Харьков-Купянск: 45/46 Ужгород Лисичанск, 132/131 Жмеринка Лисичанск, 20/19 Киев Попасная.

Поезд 44 Ивано-Франковск - Чернигов направляется к ст. Киев. Также изменен маршрут курсирования поездов 67 Киев-Варшава, 95 Киев-Рахов, 43 Киев-Ивано-Франковск, 235 Киев-Ужгород, 97 Киев-Ковель с движением безопасным участком Киев-Фастов-Житомир-Коростень.

Поезда 91 Киев-Львов и 15 Харьков-Рахов будут курсировать по маршруту через Киев-Фастов-Казатин-Шепетовку-Здолбунов.

То же в обратном направлении касается поездов 2 Ивано-Франковск-Константиновка, 18 Ужгород-Рахов и 706 Перемышль-Киев.

"Слобожанский экспресс" 888/887 Попасна-Харьков и 885/886 Харьков-Газа пока не осуществляет перевозок.

Регулярные пассажирские рейсы не будут заходить в восточные пограничные города, такие как Херсон, Конотоп и др.

Самолеты

Воздушное пространство над Украиной для гражданских закрыто. Все пассажирские рейсы сейчас отменены.

Морские порты

В настоящее время открыты устье "Быстрые", Бужско-Днепровско-Лиманский канал и Херсонский морской канал. Ограничены грузовые операции в Мариуполе и Бердянске.

Движение судов на вход и выход ограничено в Черноморске, Николаеве, Рене и Южном.

Ограничено движение судов на вход и выход, а также приостановлены грузовые операции в следующих городах: Белгород-Днестровский, Измаил, Одесса, Ольвия, Скадовск, Херсон, Усть-Дунайск.

Дороги и транспорт

Укравтодор заявляет о вражеских отметках на дорожном покрытии. Это сигналы, которые используют российские войска для наступлений, в том числе ночью. Их нужно засыпать или закрашивать, либо сообщать о них в полицию.

25 февраля с 14:00 по польскому времени на пункт пропуска Budzisko (с польской стороны – дорога 8, с литовской – A5) представитель Посольства Украины в Республике Польша будет предоставлять разрешения на транзитный проезд в Украину. Разрешения будут выдаваться исключительно в соответствии с информацией, предоставленной автомобильными перевозчиками.

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