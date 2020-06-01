С сегодняшнего дня в Киеве ограничат вход пассажиров в метро

Пускать обещают всех пассажиров в масках, но количество входов на станции могут ограничить.

С понедельника, 1 июня, Киевский метрополитен будет готов в часы пик ограничивать пассажиропоток ради соблюдения социальной дистанции, закрывая часть входов на отдельных станциях.

Об этом ранее рассказала Наталья Макогон, заместитель начальника КП Киевский метрополитен, в эфире телеканала Украина 24.

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По ее словам, в столичном метро ожидают увеличения пассажиропотока, поскольку все больше киевлян возвращаются к пользованию подземкой, а также отныне восстанавливается пригородное сообщение в области.

Макогон пояснила, что мониторинг пассажиропотока в метро проводят в режиме реального времени, а ограничения будут вводиться, когда он будет «сильно увеличиваться» на отдельных станциях. В таком случае, если работники метрополитена фиксируют, что придерживаться социальной дистанции сложно, станция «может работать на одну или две входных двери вместо трех».

Заместитель начальника Киевского метрополитена также пояснила, что пускать в метро будут всех — речь идет лишь о том, чтобы рассредоточить пассажиров и дать им возможность соблюдать дистанцию.

«Все пассажиры поедут. Мы останавливаем только пассажиров без масок», — добавила Наталья Макогон.

По ее словам, такую «ограничительную» систему пропуска в киевском метро практикуют давно — например, после проведения массовых мероприятий, концертов, футбольных матчей.

Как сообщал УНИАН, метро в Киеве закрыли 18 марта из-за распространения коронавирус. Работу столичной подземки восстановили в обычном режиме 25 мая.

В первый день возобновления работы столичного метрополитена пассажиропоток составил 310 тысяч человек, но 28 мая он увеличился до 540 тысяч пассажиров.

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