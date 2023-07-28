Пилотный проект по пропуску автобусов начинается уже в августе.

Кабинет министров Украины распространил действие проекта "еКордон" по электронной очереди на пересечение границы на легковые автомобили и автобусы, осуществляющие пассажирские перевозки. Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы строим новую логистику и уже запустили электронную очередь для грузового автомобильного транспорта. Сегодня утверждаем постановление, которое расширяет действие электронной очереди на легковые автомобили, а также на автобусы, выполняющие пассажирские перевозки. Это позволит уменьшить очереди на границе и сделать ее прохождение более комфортным. Пилотный проект по пропуску автобусов начинается уже в августе", - отметил он.

Пересечение украинской границы

Проект, "еКордон" позволяет заранее зарегистрироваться в очередь и приехать на таможенный пункт на определенное время. Он позволяет быстро проходить оформление на границе, а транспортным средствам - не простаивать несколько дней.

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Кроме этого, пограничники недавно обращались к гражданам с просьбой при возможности пересекать украинскую границу не с Польшей, из-за его сильной загруженности, а с другими странами, где очереди значительно меньше. Пограничники отмечали, что ожидание на границе может занять длительное время.

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