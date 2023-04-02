На въезд в Украину в пункте пропуска "Краковец-Корчева" в очереди стоят около 350 автомобилей, в "Шегине - Медика" – 120.

На въезд в Украину на украинско-польской границе увеличиваются очереди перед Пасхальными праздниками.

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины в Telegram, на въезд в Украину в пункте пропуска "Краковец-Корчева" в очереди стоят около 350 автомобилей, в "Шегине - Медика" – 120.

"Накануне Пасхальных праздников очереди на украинско-польской границе увеличились", - говорится в сообщении.

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В то же время пограничники советуют для экономии времени выбирать пункты пропуска "Угринов - Долгобычув", "Рава-Русская - Хребенное" и "Смильница - Кросценко".

Пункты пропуска на границе с Польшей

С 28 марта 2023 года водители грузовиков, которые пересекают международный пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе Украины и Польши с помощью приложения "еЧерга" могут записаться в электронную очередь.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что более половины пограничных автомобильных пунктов пропуска необходимо достроить или реконструировать.

13 февраля 2023 года на польской границе открыли новый пункт пропуска. На украинско-польской границе заработала временная инфраструктура нового контрольно-пропускного пункта "Нижанковичи-Мальховице". Общая стоимость строительства пункта пропуска составляет 109 млн злотых (более 895 млн грн), которые оплачивает польская сторона.

31 марта 2023 года стало известно о том, что на украинско-польской границе откроют новый пункт пропуска. Украинская и польская стороны построят новый пункт пропуска для автомобильного сообщения с организацией пешеходного движения "Адамчуки-Збереже" на Волыни.

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