Локдаун в Украине введут с 8 января - решение Кабмина

Так, локдаун будет действовать с 8 по 24 января.

Кабинет министров в среду, 9 декабря, озвучил даты ужесточения карантина в Украине. Так, локдаун будет действовать с 8 по 24 января. Новость дополняется... Карантин в Украине: что известно 11 ноября Кабинет министров принял решение об отказе от адаптивного карантина и введении «карантина выходного дня». В частности, в выходные дни дополнительно к ограничениям, предусмотренным в будни, была запрещена деятельность заведений питания, торговых центров, заведений культуры, спортзалов, фитнес-центров, заведений размещения, в том числе гостиниц (кроме выполняющих социальные функции). «Карантин выходного дня» действовал с 14 по 30 ноября.

2 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин не будет продлевать «карантин выходного дня». На территории всей страны будут действовать ограничения «оранжевой» зоны.

4 декабря Степанов заявил, что Минздрав будет предлагать правительству ввести жесткий карантин с начала января сроком на три недели.

Ранее СМИ просочилась информация о сроках введения в Украине локдауна. Данные пока разнятся. Так, согласно одной версии страну отправят на больничный с первого же дня 2021 на две недели, то есть с 1 по 14 января. По второй - с 8 января. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Ольга Робейко

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