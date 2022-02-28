В центре столицы метрополитен на вход/выход работать не будет.

В схему движения коммунального транспорта в столице внесены изменения из-за установленных в городе фортификационных сооружений.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в эфире канала "Рада", комментируя работу города, учитывая комендантский час.

"Коммунальный транспорт столицы, в том числе метро, будет работать с ограничениями. С ограничениями, которые есть сегодня по передвижению по улицам и учитывая фортификационные сооружения, которые в городе обустроены. В центральной части города метрополитен на высадку работать не будет и на вход не будет. Будет работать "кусками" по всему городу. Поэтому я хочу ко всем обратиться, чтобы внимательно следили за маршрутами коммунального транспорта, потому что они практически все изменены", - сказал Поворозник.

Он подчеркнул, что даже по истечению комендантского часа на улицу выходить следует лишь в случае крайней необходимости.

"Потому что идет война. И ночь сегодня показала, что до сих пор неспокойно", - отметил Поворозник.

По его словам, ситуация в городе в принципе контролируемая, но достаточно напряженная.

"Ночью было несколько столкновений на территории города с вражескими группами", - сказал представитель КГГА.

Как сообщал УНИАН, в Киеве сегодня заработают продуктовые магазины и коммунальный транспорт.

Магазины в столице будут открываться постепенно в течение дня.

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