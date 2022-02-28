Поезда метро будут курсировать гораздо реже, чем обычно.

В Киеве с 08:00 заработают продуктовые магазины и коммунальный транспорт.

Об этом сообщается в Telegram-канале КГГА.

При этом отмечается, что поезда метро будут курсировать гораздо реже, чем обычно.

В КГГА просят жителей не выходить на улицу и не передвигаться по городу без необходимости.

"Отметим, что комендантский час не отменен. С 28 февраля он будет продолжаться, как было определено ранее, - с 22:00 до 7:00", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в целом прошедшая ночь прошла в Киеве спокойно, было несколько стычек и боев с диверсионно-разведывательными группами. Ночью город больше готовился к обороне.

"Поэтому, когда после 08:00 вы выйдете в город, увидите укрепления, противотанковые ежи и другие фортификационные сооружения, которые появились на улицах Киева. В столице продолжаются уличные бои практически в каждом районе города. Поэтому выходите только в случае крайней необходимости – когда нужно купить продукты или лекарства", - добавили в администрации.

Киевлян призвали объединять усилия и помогать друг другу: спросить у соседей, нужна ли помощь, особенно когда это касается пожилых людей или семей, чьи родственники защищают Украину. Также нужно присматривать за квартирами соседей, которые выехали из города, чтобы не допускать мародерства.