Для реализации программы могут привлечь Европейский банк реконструкции и развития.

Кабинет министров рассматривает возможность решить проблему отсутствия зарядных станций для электрокаров на государственных трассах Украины с помощью специальной программы.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время беседы с представителем Кабмина в Верховной Раде Василием Моканом.

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«У нас идут рабочие группы с «Укрэнерго», с НКРЭКУ, с крупнейшими сетями АЗС. Часть сетей уже строят при своих АЗС высокоскоростные зарядные устройства. А по части мы сейчас нарабатываем государственную программу, возможно, привлечём к ней европейских партнёров и Европейский банк реконструкции и развития, чтобы каждые 50-100 километров были АЗС, при которых будут высокоскоростные зарядные станции, и они фактически позволят наконец решить эту проблему», - сказал Криклий.

Что этому предшествовало

Министерство инфраструктуры совместно с бизнесом и общественностью разрабатывают стратегию развития в Украине автомобильной промышленности, которая будет предусматривать внедрение стимулов для отечественного производства электрокаров.

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Автор: Дмитрий Шварц