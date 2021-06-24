Терехов уточнил, что Харьков заинтересован в модернизации системы теплоснабжения и транспортных развязок.

Харьков ведет переговоры о совместных инфраструктурных проектах с одним из мировых лидеров в строительстве - французской компанией «Эйффаж». Среди обсуждаемых проектов – модернизация теплосетей, сообщил исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов.

Планы сотрудничества Терехов обсудил с директором по развитию группы компаний «Эйффаж» Николя Суро.

Читайте такжеВ Харькове начинают выпуск собственных трамваев - и. о. мэра Терехов

«Эйффаж» имеет большой опыт в реализации сложных проектов, среди которых строительство Эйфелевой башни в Париже (1889), тоннеля под Ла-Маншем (1994), самого высокого виадука в мире – Мийо (2004), футбольного стадиона «Пьер Моруа» (2012) и других.

По словам Суро, компания специализируется на объектах теплоэнергетики, дорожной инфраструктуры, водоснабжения.

«В настоящее время мы хотим сфокусироваться на Украине, и группа наших инженеров работает над проектами, которые мы можем здесь внедрить. Надеюсь, что мы поможем воплотить в жизнь все планы, которые есть у вас в городе. И, конечно, Харьков - вершина нашего интереса», - подчеркнул он.

Терехов уточнил, что Харьков заинтересован в модернизации системы теплоснабжения и транспортных развязок.

«Нас интересует установка индивидуальных тепловых пунктов, замена магистральных трубопроводов, модернизация котельных. По крайней мере, опыт вашей компании, ее финансовая стабильность позволяют изучить этот вопрос», - заявил и.о. мэра Харькова.

Он отметил, что город предоставит все необходимые пакеты документов и будет привлекать к тендерам лучшие европейские компании с большим опытом и передовыми технологиями.

Ранее и.о. мэра Игорь Терехов сообщал, что в Харькове начнут выпуск собственных трамваев, а в течение нескольких лет полностью обновят парк городского транспорта на более современный и экологичный.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Иван Бойко