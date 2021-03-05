Дополнено определение детской удерживающей системы / фото ua.depositphotos.com

Изменения в Правила дорожного движения в части перевозки детей в автомобилях, которые были приняты правительством в конце февраля, вступили в силу.

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

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"Вступило в силу постановление Кабинета министров Украины от 24 февраля 2021 №152, которым внесены изменения в ПДД", - заявил он.

Согласно постановлению, было дополнено определение детской удерживающей системы (вместо специальных средств), исключен возраст ребенка, оставлен только рост (145 см).

Скриншот с Facebook

Также исключено требование относительно использования детских удерживающих систем на транспортных средствах, осуществляющих регулярные, регулярные специальные и нерегулярные пассажирские автобусные перевозки, и специализированных транспортных средствах (медицинской помощи, Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы, службы безопасности, Государственной службы охраны).

Дополнен пункт о правилах использования детских удерживающих систем в транспортных средствах.

По данным патрульной полиции, за прошлый год в Украине произошло 4 тыс. 432 дорожно-транспортных происшествия с участием детей, в которых 168 детей погибли и 3 тыс. 957 - травмированы.

"Прибывая на вызовы о таких ДТП, патрульные нередко становятся очевидцами того, что дети - травмированные или погибшие в результате ДТП - были без специальных средств, которые дают возможность пристегнуть их в авто. Однако не стоит забывать, что использование детских удерживающих систем - это не только пассивная безопасность вашего ребенка, его жизнь и здоровье, но и вероятность того, что в случае ДТП он останется жив или получит менее серьезные травмы", - подчеркнул Билошицкий.

Что этому предшествовало

  • В 2019 году была усилена ответственность за нарушение правил перевозки детей - штраф 510 грн, а за повторное в течение года совершение нарушения - 850 грн.
  • В течение 2020 года полицейские составили 2 тыс. 664 административных постановления за нарушение правил перевозки детей.
  • 24 февраля 2021 года Кабинет министров одобрил внесение изменений в (ПДД), повышающих безопасность передвижения детей в автокреслах и внедряют европейские подходы и правила перевозок.

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Автор: Константин Гончаров