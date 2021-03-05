По данным патрульных, за прошлый год в Украине произошло 4 тыс. 432 ДТП с участием детей, 168 детей погибли, 3 тыс. 957 - травмированы.

Изменения в Правила дорожного движения в части перевозки детей в автомобилях, которые были приняты правительством в конце февраля, вступили в силу.

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

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"Вступило в силу постановление Кабинета министров Украины от 24 февраля 2021 №152, которым внесены изменения в ПДД", - заявил он.

Согласно постановлению, было дополнено определение детской удерживающей системы (вместо специальных средств), исключен возраст ребенка, оставлен только рост (145 см).

Также исключено требование относительно использования детских удерживающих систем на транспортных средствах, осуществляющих регулярные, регулярные специальные и нерегулярные пассажирские автобусные перевозки, и специализированных транспортных средствах (медицинской помощи, Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы, службы безопасности, Государственной службы охраны).

Дополнен пункт о правилах использования детских удерживающих систем в транспортных средствах.

По данным патрульной полиции, за прошлый год в Украине произошло 4 тыс. 432 дорожно-транспортных происшествия с участием детей, в которых 168 детей погибли и 3 тыс. 957 - травмированы.

"Прибывая на вызовы о таких ДТП, патрульные нередко становятся очевидцами того, что дети - травмированные или погибшие в результате ДТП - были без специальных средств, которые дают возможность пристегнуть их в авто. Однако не стоит забывать, что использование детских удерживающих систем - это не только пассивная безопасность вашего ребенка, его жизнь и здоровье, но и вероятность того, что в случае ДТП он останется жив или получит менее серьезные травмы", - подчеркнул Билошицкий.

Что этому предшествовало

В 2019 году была усилена ответственность за нарушение правил перевозки детей - штраф 510 грн, а за повторное в течение года совершение нарушения - 850 грн.

В течение 2020 года полицейские составили 2 тыс. 664 административных постановления за нарушение правил перевозки детей.

24 февраля 2021 года Кабинет министров одобрил внесение изменений в (ПДД), повышающих безопасность передвижения детей в автокреслах и внедряют европейские подходы и правила перевозок.

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Автор: Константин Гончаров