Задержка связана с ликвидацией последствий ночного вражеского обстрела на Житомирщине.

Сейчас идет ликвидация последствий ночной российской атаки по Украине. Из-за этого задерживается сразу несколько поездов, сообщили в "Укрзализныце".

Отмечается, что задержка связана с ликвидацией последствий ночного вражеского обстрела на Житомирщине.

В частности, речь идет о поезде №54 Перемышль - Киев, задержка движения которого достигает около двух часов, а также поезда №743 Дарница - Львов и №68 Варшава - Киев до 30 минут, которые задерживаются ориентированно на час и полчаса соответственно.

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"Все остальные 84 поезда дальнего следования - по расписанию. Приносим извинения и работаем над восстановлением движения по стандартному графику", - добавили в "УЗ".

Ракетный удар по Украине 30 августа - что известно

Как сообщал УНИАН, этой ночью Россия атаковала один из объектов инфраструктуры на Житомирщине дронами-камикадзе. По словам главы Житомирской ОВА Виталия Бунечка, обломками сбитого противовоздушной обороной беспилотника был частично поврежден объект инфраструктуры и железнодорожное полотно. На месте возникли незначительные пожары. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

По данным Воздушных сил ВСУ, сегодня россияне выпустили по Украине 28 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55 и 16 ударных беспилотников типа Shahed-136/131. Противовоздушная оборона сбила все вражеские ракеты и 15 из 16 дронов в пределах Киевской, Черкасской, Одесской и Николаевской областей.

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