Жертв и пострадавших в результате атаки нет.

Российские оккупанты атаковали в Житомирской области один из объектов инфраструктуры дронами-камикадзе. Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

Он отметил, что благодаря эффективной работе подразделений противовоздушной обороны часть воздушных целей была сбита, но обломками сбитого беспилотника был частично поврежден объект инфраструктуры и железнодорожное полотно.

Бунечко отмечает, что жертв и пострадавших нет, а информация о масштабе повреждений уточняется.

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Он сообщил, что очаги возгорания, возникшие из-за вражеской атаки, оперативно ликвидировали, а место происшествия обследуется представителями правоохранительных органов.

Атака по Украине сегодня ночью-что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь с 29 на 30 августа российские оккупанты атаковали Украину ракетами и дронами. В КМВА сообщили, что ПВО уничтожила 20 вражеских целей. В Киеве погибли двое мужчин, есть раненые.

Российские оккупанты атаковали Киевщину ракетами и иранскими дронами типа "Шахед".

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в результате массированной атаки врага в ночь на 30 августа в Фастовском и Бучанском районах Киевщины возникли пожары и разрушение жилых домов, возгорание травяного настила. Все пожары ликвидированы.

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