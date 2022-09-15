Отмечается, что это лайнер авиакомпании WizzAir.

Из Украины впервые с начала широкомасштабного вторжения России 24 февраля вылетел гражданский самолёт.

Авиалайнер авиакомпании WizzAir, который несколько месяцев назад застрял во Львове, наконец получил разрешение на взлет из Львова.

"Мы можем подтвердить, что вчера A320 HA-LWS вылетел из Львова и приземлился Катовице", - заявил CNN директор по коммуникациям сервиса по отслеживанию полетов Flightradar24 Ян Печеник.

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Напомним, за сутки на юге ВСУ уничтожили бомбардировщик Су-24М и вертолет Ми-8 авиации оккупантов. Так, нашей авиацией было нанесено 9 ударов по вражеским позициям, но силами зенитных ракетных подразделений в районе Давыдова Брода уничтожен бомбардировщик Су-24М и вертолет Ми-8 авиации оккупантов. Также нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями в течение боевого дня выполнено более 430 огневых задач.

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