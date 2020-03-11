Hyundai показал новый седан Elantra на видео

Презентация машины пройдет в Голливуде. Продажи автомобиля стартуют в сентябре нынешнего года.

Компания Hyundai опубликовала первый тизерный видеоролик о седане Elantra нового поколения. Официальная премьера автомобиля состоится 17 марта.

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Презентация машины пройдет в Голливуде. Продажи автомобиля стартуют в сентябре нынешнего года.

Судя по тизерам, Elantra следующего поколения получит увеличенную решетку радиатора и более покатую линию крыши.

В салоне машины появится большой сенсорный экран мультимедийной системы, при этом на центральной консоли отсутствуют какие-либо кнопки, пишет Autonews.

Напомним, ранее обновленная Elantra получила светодиодные дневные ходовые огни треугольной формы, измененную радиаторную решетку, а также иные задние фонари. Кроме того, изменениям подверглись бамперы, капот, крышка багажного отделения, а также колесные диски.

В гамму моторов обновленного седана вошел 1,6-литровый атмосферник MPI. Мощность агрегата составляет 128 лошадиных сил. Также предлагается 2,0-литровый бензиновый мотор с отдачей 149 лошадиных сил. Двигатели могут работать совместно с шестиступенчатой механической коробкой передач или шестидиапазонным «автоматом».