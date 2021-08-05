"Укрзализныця" выплатила части работников за июль увеличенную на 10% заработную плату. Увеличенные на 10% часовые тарифные ставки и должностные оклады получили работники, имеющие оклад менее 30 тыс. грн, сообщил в Facebook и. о. главы правления "Укрзализныци" Иван Юрик.

По его словам, это показатель постепенного экономического роста и финансового оздоровления "Укрзализныци".

"Перечисленные выплаты за июнь железнодорожники получат при начислении зарплаты за август. Приложим максимальные усилия, чтобы это повышение размера вознаграждения для железнодорожников стало первым шагом к возвращению железнодорожной отрасли в топовые позиции по уровню заработных плат среди отраслей экономики", - отметил руководитель УЗ.

Юрик также подчеркнул, что "Укрзализныця" имеет стратегию по дальнейшему повышению зарплат работников.

"Наша цель - увеличить поступления от основной деятельности компании - перевозки грузов и пассажиров", - привоодит его слова пресс-служба УЗ.

Правления УЗ приняло решение увеличить часовые тарифные ставки и должностные оклады железнодорожников с 1 июня 2021 года в случае стабилизации финансово-экономического состояния компании.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что во втором квартале этого года "Укрзализныця" смогла вернуться к доходности после кризисного 2020-го.

Автор: Иван Бойко