В течение следующих 6 лет Honda инвестирует около 5 трлн иен (46 млрд долл) в электрификацию.

Honda Motor Co. к 2040 году полностью перейдет на производство электромобилей.

Об этом на пресс-конференции заявил гендиректор компании Тошихиро Мибе, передает Bloomberg.

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Отмечается, что в течение следующих 6 лет Honda инвестирует около 5 трлн иен (46 млрд долл) в электрификацию, в том числе в исследования и разработки, "независимо от колебаний доходов от продаж".

"Таким образом, Honda старается не отставать от глобальной гонки электромобилей. В частности, Jaguar Land Rover пообещал полностью перейти на электромобили до 2025 года, а Volvo - до 2030 года", - пишет агентство.

"Это будет тяжелая борьба", - заявил гендиректор Honda, добавив, что продажи электромобилей Honda составляют менее 1% от общего объема в Японии.

Среди целей автопроизводителя - до 2030 года 40% продаж в Северной Америке и Китае будут составлять электромобили, к 2035 году количество возрастет до 80%, а к 2040 году - до 100%.

Honda рассчитывает достичь маржи операционной прибыли в 7% даже при переходе на электромобили.

Что этому предшествовало

В марте 2021 года китайский производитель смартфонов Xiaomi заявил о том, что будет выпускать электромобили.

В апреле 2021 года производитель автомобилей Ferrari объявил о том, что в 2025 году собирается выйти на рынок электромобилей.

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Автор: Елена Коваленко