Подробно о своих планах компания собирается рассказать в 2022 году на презентации для инвесторов.

Производитель автомобилей Ferrari объявил о том, что в 2025 году собирается выйти на рынок электромобилей.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на выступление председателя совета директоров Джона Элканна на общем собрании акционеров Ferrari.

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Электрификация будет важной частью стратегии компании, в ней будут задействованы как спортивные болиды, так и дорожные машины.

Как пишет издание, подробно о своих планах компания собирается рассказать в 2022 году на презентации для инвесторов.

Что этому предшествовало

В мае 2020 года коммерческий директор итальянского автопроизводителя Энрико Галлиера заявил, что Ferrari выведет на рынок серийный электромобиль только после появления «революционных технологий» в этой области.

Возглавлявший до декабря 2020 года Ferrari Луис Камиллери заявлял, что при нем компания не откажется от двигателей внутреннего сгорания.

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Автор: Елена Коваленко