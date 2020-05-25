В Харькове открылось метро, но людей там немного (фото, видео)
Харьковский метрополитен открылся после карантина, пропуск осуществляется только в масках.
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Как сообщает харьковский сайт «Объектив», запуск метро прошел без ажиотажа. На фото из подземки можно видеть, что людей в метро мало, несмотря на час пик.
За соблюдением санитарных норм в метро следят. Корреспондент ради эксперимента зашёл на станцию с маской на подбородке и получил замечание от сотрудников.
Напомним, с 25 мая правительство разрешило работу метрополитена. В Харькове и Киеве двери подземки уже открылись в 5.30 утра. Но в условиях пандемии коронавируса пассажиров без защитных масок или респираторов в метро не допустят, заявили в администрации предприятий.
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