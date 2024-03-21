Речь идет о временном разблокировании движения в одном из ПП на границе с Польшей.

Согласно информации польской стороны, сегодня, 21 марта, на польской границе планируется разблокировка пункта пропуска "Зосин-Устилуг". Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины в Telegram.

Отмечается, что приостановление протестов на направлении пункта пропуска "Зосин-Устилуг" ожидается с 20:00.

"Сообщается, что движение будет осуществляться без осложнений", – говорится в сообщении.

Видео дня

Польские протесты на границе – последние новости

С января 2024 года польские фермеры начали блокирование движения грузовиков на границе с Украиной. Протестующие объясняли свои действия протестом против расширения беспошлинного импорта агропродовольственной продукции из Украины. Также они требуют пересмотра Совместной аграрной политики Евросоюза. Позже акции блокировки поляки начали проводить на границах с другими европейскими странами.

По состоянию на 14 марта польские фермеры не пропускали грузовые транспортные средства из Украины в Польшу на пяти пограничных пунктах пропуска. Это направления пунктов пропуска "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Рава-Русская" и "Шегини".

Ранее также сообщалось, что РФ с ее рекордным объемом производства агропродукции привела к тому, что цены на сельскохозяйственные культуры упали, из-за чего страдают фермеры во всем мире.

20 марта стало известно, что в пункте пропуска "Медика – Шегини" на украинско-польской границе началось блокирование движения автобусов.

Вас также могут заинтересовать новости: