Global 8000 взлетит уже в этом году и станет самым быстрым гражданским самолетом со времен Concorde.

Канадская компания Bombardier в этом году запускает в эксплуатацию свой новый реактивный самолет Global 8000 - самый быстрый гражданский авиалайнер со времен легендарного Concorde. Максимальная крейсерская скорость новинки - 0,94 Маха (1152 км/ч), что приближается к скорости звука, пишет IFLScience.

Global 8000 - преемник модели Global 7500, которая известна как самолет с самой большой дальностью полета в мире среди гражданских бизнес-джетов. Новый самолет способен перевозить до 19 пассажиров и преодолевать 8 000 морских миль (14 816 км) без дозаправки. Среди направлений: Дубай, Лос-Анджелес, Лондон, Сингапур, Перт.

В тестовом полете 2021 года Global 8000 даже превысил звуковой барьер, достигнув 1,015 Маха (11253 км/ч), но в коммерческих полетах эта скорость использоваться не будет.

Видео дня

"В случае Global 8000 вы получаете все. Благодаря лучшей дальности, скорости и возможности полета в небольшие аэропорты с четырехзонным салоном делает этот самолет уникальным", - пояснил вице-президент по международным продажам Bombardier Эммануэль Борнанд.

Среди инноваций - крыло Smooth Flĕx, обеспечивающее стабильность и уменьшающее турбулентность, а также новейшая система регуляции давления.

"Мы рассмотрели важные для клиентов вещи, которыми обычно являются дальность, скорость и комфорт, и спросили: "Хорошо, что мы можем еще сделать?", - отметил Стивен Маккалоу, старший вице-президент по разработке.

Помимо технических параметров, Bombardier акцентирует на комфорте: при полете на высоте 12 497 м, давление в салоне будет эквивалентно высоте всего 884 м.

"Это поможет пассажирам чувствовать себя менее уставшими во время путешествия", - добавляет Борнанд.

Global 8000 станет символом новой эпохи в гражданской авиации, впервые за 20 лет приблизившись к сверхзвуковому стандарту, которого до этого достиг только Concorde.

Вас также могут заинтересовать новости: