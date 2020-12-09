Соответствующие кредитные соглашения Украина и ЕИБ подписали сегодня.

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и правительство Украины сегодня, 9 декабря, заключили 3 кредитных соглашения на общую сумму 640 млн евро для реализации приоритетных проектов в сферах транспорта и инфраструктуры.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры со ссылкой на главу ведомства Владислава Криклия.

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«Сегодня было заключено сразу 3 кредитных соглашения с банком, согласно которым Украина получит 640 млн евро на улучшение инфраструктуры в восточном регионе, обновление дорожной сети Луганщины, а также на закупку электрического общественного транспорта почти в 20 украинских городах», - цитирует пресс-служба слова Криклия.

В частности, 340 млн евро ЕИБ направит на восстановление и улучшение ключевой социальной и транспортной инфраструктуры в восточном регионе.

«Это школы, детсады, больницы, почтовые отделения, уличное освещение, канализационные системы, а также муниципальный транспорт и соответствующая инфраструктура для него. В итоге, такие изменения принесут пользу около 14 миллионам украинцев, которые проживают на этих территориях», - сообщила пресс-служба.

Еще 100 млн евро кредита ЕИБ предоставит на восстановление дорожной сети Луганщины, а именно на выполнение ремонтных работ на двух участках автодороги Р-66 КПП «Демино-Александровка» - Сватово - Лисичанск - Луганск в рамках проекта «Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение».

Согласно сообщению, 200 млн евро ЕИБ пойдут на реализацию проекта «Городской общественный транспорт Украины II», который предусматривает закупку исключительно электрического общественного транспорта - трамваев, троллейбусов, электробусов, вагонов метро, а также строительство и обновление трамвайных и троллейбусных линий, замену тяговых подстанций.

«Уже предварительно определены 18 городов-участников проекта: Северодонецк, Винница, Ужгород, Черкассы, Кременчуг, Белая Церковь, Мелитополь, Каменское, Хмельницкий, Тернополь, Кривой Рог, Днепр, Луцк, Запорожье, Львов, Полтава, Одесса и Черновцы. Их окончательный перечень будет сформирован после ратификации соглашения с банком», - сказано в сообщении.

Перераспределение средств

18 ноября 2020 года Кабинет министров перераспределил 209,8 млн грн бюджетного кредита на реализацию инвестиционных проектов по развитию городского общественного транспорта в Украине.

Министерство инфраструктуры и Европейский инвестиционный банк продолжают подготовку второй фазы проекта «Городской общественный транспорт Украины II» и предварительно определили 18 городов-участников проекта.

Соглашение с ЕИБ

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, финансовое соглашение с ЕИБ по внедрению проекта «Городской общественный транспорт Украины II» на сумму 200 млн евро планировалось подписать в декабре.

Ориентировочная общая стоимость проекта составляет более 400 млн евро, на которые планируется приобрести более 280 единиц троллейбусов, 65 электробусов с зарядными станциями и без, 24 трамвая и около 10 трамвайных вагонов.

19 ноября 2020 года министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил о том, что Министерство инфраструктуры в рамках Национальной транспортной стратегии до 2030 года планирует заменить весь городской общественный транспорт на электрический и создать соответствующую инфраструктуру для этого.

Ранее в ноябре Мининфраструктуры сообщило, что ЕИБ профинансирует обновление и расширение парка общественного транспорта в городах Украины, а также поможет развить сеть маршрутов и провести ремонтные работы в депо.

Уже подписаны первые договора на приобретение современных низкопольных троллейбусов для Луцка (на сумму 4,3 млн евро), Харькова (10 млн евро) и Сум (4 млн евро).

В мае Европейский инвестиционный банк предоставил кредит в размере 10 млн евро на приобретение 49 новых троллейбусов для Харькова, а в сентябре предоставил кредит в размере 12 млн евро на закупку 10 новых низкопольных трамваев для Львова.

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Автор: Павел Степанец