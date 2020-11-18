Для реализации этих проектов были перераспределены средства из бюджетных программ на 2020 год по модернизации железной дороги и по повышению уровня безопасности на украинских автодорогах.

Кабинет министров перераспределил 209,8 млн грн бюджетного кредита на реализацию инвестиционных проектов по развитию городского общественного транспорта в Украине.

Соответствующее распоряжение правительство приняло на сегодняшнем заседании.

Читайте такжеУкраина планирует привлечь 200 миллионов евро в ЕИБ для обновления общественного транспорта

В частности, для реализации этих проектов были перераспределены средства из бюджетных программ на 2020 год по модернизации железной дороги (200 млн грн) и по повышению уровня безопасности на украинских автодорогах (9,8 млн грн).

Согласно пояснительной записке, выделенные средства необходимы для реализации проекта развития общественного транспорта, в котором также принимает участие Европейский инвестиционный банк (ЕИБ).

Соглашение с ЕИБ

Министерство инфраструктуры и Европейский инвестиционный банк продолжают подготовку второй фазы проекта «Городской общественный транспорт Украины II» и предварительно определили 18 городов-участников проекта.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, финансовое соглашение с ЕИБ по внедрению проекта «Городской общественный транспорт Украины II» на сумму 200 млн евро планируется подписать в декабре.

Ориентировочная общая стоимость проекта составляет более 400 млн евро, на которые планируется приобрести более 280 единиц троллейбусов, 65 электробусов с зарядными станциями и без, 24 трамвая и около 10 трамвайных вагонов.

Ранее в ноябре Мининфраструктуры сообщило, что ЕИБ профинансирует обновление и расширение парка общественного транспорта в городах Украины, а также поможет развить сеть маршрутов и провести ремонтные работы в депо.

Уже подписаны первые договоры на приобретение современных низкопольных троллейбусов для Луцка (на сумму 4,3 млн евро), Харькова (10 млн евро) и Сум (4 млн евро).

В мае Европейский инвестиционный банк предоставил кредит в размере 10 млн евро на приобретение 49 новых троллейбусов для Харькова, а в сентябре предоставил кредит в размере 12 млн евро на закупку 10 новых низкопольных трамваев для Львова.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Павел Степанец