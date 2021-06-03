Решение обосновано желанием снизить потенциальный риск для пассажиров и экипажей.

Агентство авиационной безопасности Европейского Союза (EASA) запретило авиакомпаниям выполнять полеты в воздушном пространстве Беларуси.

Об этом сообщается на сайте EASA.

Исключение составляют случаи, когда полет "требуется для безопасной работы в непредвиденных обстоятельствах".

Таким образом агентство хочет снизить потенциальный риск для пассажиров и экипажей, который может возникнуть в результате полетов в воздушном пространстве Беларуси.

Читайте такжеБеларусь обжалует авиаблокаду со стороны Украины"Это произошло после инцидента с рейсом Ryanair FR4978 23 мая 2021 года", - говорится в сообщении.

Эти меры должны быть приведены в действие в течение двух дней с даты вступления в силу директивы.

Посадка самолета Ryanair в Минске и задержание Протасевича

23 мая самолет Ryanair "Афины-Вильнюс" экстренно приземлился в Минске после сообщения о минировании, которое якобы получила администрация минского аэропорта.

После этого власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который летел на этом самолете и находился в розыске в Беларуси.

Украина полностью прекратила авиасообщение с Беларусью с полуночи 26 мая. Украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

В Европейском Союзе начали работу над новыми ограничительными мерами против властей Беларуси.

Сам же Лукашенко заявил, что санкции против Беларуси вряд ли будут распространяться на транзит российского газа в страны Европейского Союза, но Запад, по его словам, пытается ударить по бюджетообразующим предприятиям Беларуси.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета будет расследовать международная организация гражданской авиации.

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Автор: Людмила Жерновская