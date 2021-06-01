Ограничения были введены с 15 апреля / фото ua.depositphotos.com
Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией.
Об этом сообщают в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.
"С учётом сложной эпидемиологической обстановки в Турции и Танзании действующие ограничения по авиасообщению решено продлить до 21 июня 2021 года включительно", - говорится в сообщении.
Ранее Россия приостановила авиасообщение с Турцией до 1 июня. Сообщалось, что решение было принято из-за COVID-19.
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