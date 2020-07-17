Строительство грузового терминала в «Борисполе» начнется с опозданием в полтора года

Строительство должно завершиться до конца 2021 года

Старт строительства грузового терминала аэропорта «Борисполь» запланирован на осень, а само строительство должно завершиться через 16 месяцев – до конца 2021 года.

Об этом сообщила пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) со ссылкой на слова заместителя министра инфраструктуры Олега Ющенко.

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Как долго будут строить

«Сейчас ведутся проектные работы по подготовке к строительству грузового терминала, для которого уже выделены дополнительные земельные участки. При условии, что все подготовительные работы будут завершены в срок, само строительство начнется осенью и должно быть завершено через 16 месяцев. Таким образом, по оптимистическим расчетам, аэропорт «Борисполь» получит новый грузовой терминал до конца 2021 года», - сказано в сообщении ЕБА.

Кто платит

В ассоциации сообщили, что строительство терминала будет проводиться за счет привлеченных кредитных средств, которые, по информации, предоставленной ЕБА представителями аэропорта «Борисполь», уже предварительно согласованы.

Кроме этого, Мининфраструктуры уже ведет переговоры по привлечению дополнительных транзитных потоков, в частности со странами Азии, и работает над упрощением документооборота.

В ЕБА подчеркнули, что бизнес приветствует такое решение, и надеются на его реализацию в установленные сроки.

Когда должны были начать

Аэропорт "Борисполь" планировал приступить к строительству грузового терминала еще в начале мая 2019 года, однако по состоянию на июль 2020 года строительство так и не было начато.

Международный аэропорт «Борисполь» является государственным предприятием, обеспечивающим 68% всех авиаперевозок в Украине. Аэропорт является базовым для крупнейшего национального перевозчика – авиакомпании «Международные авиалинии Украины».

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