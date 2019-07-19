В "Борисполе" построят новый грузовой терминал

Мининфраструктуры объявило конкурс по отбору компании для строительства терминала.

Министерство инфраструктуры объявило конкурс по отбору компании для реконструкции существующего и строительства нового грузового терминала в международном аэропорту "Борисполь" в Киеве.

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Об этом говорится на сайте министерства.

Отмечается, что целями государственно-частного партнерства для реализации проекта являются: модернизация (частичная реконструкция, технологическое переоборудование) складской инфраструктуры существующего грузового терминала аэропорта «Борисполь; строительство нового современного грузового терминала аэропорта «Борисполь»; обеспечение обслуживания почты и грузов с использованием существующего и созданного в рамках государственно-частного партнерства терминалов в аэропорту «Борисполь».

Согласно сообщению, срок осуществления государственно-частного партнерства - не более 25 лет.

«Срок подачи заявки на участие в конкурсе - 31 календарный день после публикации объявления. Срок проведения конкурса: предельный срок подачи конкурсных предложений - 45 календарных дней с даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Мининфраструктуры намерено объявить тендеры на концессию морских портов "Херсон" и "Ольвия" в этом году.

В 2020 году планируется передача в концессию Центрального железнодорожного вокзала в Киеве.