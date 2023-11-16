Польские власти обязаны обеспечить товаропоток из Украины через "коридоры солидарности".

Если польские власти не решат вопрос блокирование пограничных переходов с Украиной, Еврокомиссия может начать уголовную процедуру против Польши.

Как сообщает издание RMF FM, польские власти обязаны обеспечить товаропоток из Украины через так называемые "коридоры солидарности". Польские власти, в соответствии с законодательством ЕС, обязаны обеспечить свободное движение украинских грузовиков на пограничных переходах, сообщил спикер Еврокомиссии.

Некоторые в Еврокомиссии считают, что польские власти не делают все, чтобы решить проблему и прекратить протест польских перевозчиков, из-за чего Брюссель явно теряет терпение.

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Официально Еврокомиссии не хочет комментировать меры, которые может принять против польских властей, поскольку уверяет, что переговоры с Польшей и Украиной продолжаются.

"Европейская комиссия все еще поддерживает контакты с властями обеих стран, мы не можем комментировать потенциальные меры, поскольку обсуждения продолжаются", - сказал спикер Еврокомиссии.

Из неофициальных источников RMF FM стало известно, что рассматривается процедура нарушения польскими властями положений Регламента ЕС о либерализации торговли с Украиной, который недавно был продлен до июня 2024 года. Сейчас Еврокомиссия изучает правовые основания для открытия процедуры.

Очереди на украинской границе - последние новости

В ноябре польские перевозчики запланировали забастовку, чтобы перекрыть все пункты пропуска на украинской границе. Забастовка запланирована до конца 2023 года из-за чрезмерной конкуренции после либерализации международных перевозок между Украиной и странами Европейского Союза.

15 ноября стало известно, что Союз автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) угрожает заблокировать пересечение границы со словацкой стороны для украинских перевозчиков и таким образом может присоединиться к протестам польских перевозчиков.

По словам волонтеров, очереди из-за забастовки польских перевозчиков задерживают гуманитарку, в частности, лекарства для украинских военных.

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