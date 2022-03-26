Ранее сообщалось, что рейсы отменены из-за введения усиленного комендантского часа.

"Укрзализныця" возвращает рейсы Интерсити+ №717 и №743 из Киева во Львов из-за отмены усиленного комендантского часа в Киеве.

Об этом сообщается в Telegram-канале железнодорожной компании.

"В связи с отменой усиленного комендантского часа в Киеве "Укрзализныця" возвращает рейсы Интерсити+ №717 и №743 из Киева во Львов", - говорится в сообщении.

Все назначенные электропоезда также будут курсировать по графику, добавили в компании.

Комендантский час в Киеве: что известно

Как сообщал УНИАН, ранее городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что комендантский час в Киеве и области продлится с 20:00 26 марта до 7:00 28 марта. Во время него жители города могут выйти на улицу лишь для того, чтобы пройти в укрытие по сигналу тревоги, а общественный транспорт, магазины, аптеки, заправки не будут работать. Из-за этого "Укрзализныця" отменила рейсы из Киева во Львов.

Впоследствии мэр сообщил, что завтра днем комендантский час в Киеве и области вводиться не будет.

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