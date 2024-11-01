Отмечается, что крупным компаниям придется свернуть перспективаные проекты в европейских странах.

Пекин велел автопроизводителям отказаться от крупных инвестиций в европейские страны. Данно "пожелание" прозвучало после введения повышенных пошлин на электромобили китайской сборки.

Издание Reuters пишет, что десять членов ЕС, включая Францию, Польшу и Италию, поддержали введение пошлин в размере до 45,3%, при этом пять членов, включая Германию, выступили против, а 12 воздержались.

Китайским автопроизводителям, включая BYD, SAIC и Geely, приказали приостановить инвестиции в заводы в странах, поддержавших повышение пошлин.

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Решение китайских властей говорит о том, что правительство ищет рычаги влияния на переговоры с ЕС об альтернативе тарифам, желая избежать резкого падения экспорта электромобилей на ключевой рынок.

В 2023 году на Европу приходилось более 40% EV, поставляемых из Китая. Учитывая 100% тарифы на электромобили китайского производства в США и Канаде, падение экспорта EV в Европу может привести к углублению избытка мощностей, с которым сталкиваются китайские автопроизводители на своем внутреннем рынке.

Стоит отметить, что китайские компании имели достаточно большие планы на европейский рынок. Так, во время визита в Китай премьер-министра Испании Педро Санчеса одна из компаний договорилась о строительстве завода стоимостью 1 миллиард долларов по производству оборудования, для производства водорода. Испания была одной из 12 стран ЕС, которые воздержались от голосования.

Второй по величине китайский автоэкспортер SAIC выбирает место для завода по производству электромобилей в Европе и отдельно планирует открыть второй центр запчастей во Франции в текущем году, чтобы удовлетворить спрос на авто под маркой MG.

Итальянское правительство ведет переговоры с крупнейшим китайским автопроизводителем Chery и другими, включая Dongfeng Motor, о потенциальных инвестициях.

BYD строит завод в Венгрии, которая проголосовала против тарифов. Китайский гигант по производству электромобилей также рассматривал возможность переноса своей штаб-квартиры из Нидерландов в Венгрию.

4 октября сообщалось, что Евросоюз ввел пошлины в 45% на электромобили из Китая. В ответ Китай пригрозил ввести пошлины на автомобильную и молочную продукцию Европы.

30 октября Европейская комиссия ввела компенсационные пошлины на импорт электромобилей из Китая сроком на пять лет. Расследование показало, что цепочка создания стоимости электромобилей в Китае получает выгоду от несправедливого субсидирования, что создает угрозу экономического ущерба для производителей электромобилей из ЕС.

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