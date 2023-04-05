По данным следствия, были все возможности для эвакуации самолета в Германию, но бывший гендиректор не отдал приказ и проигнорировал предложения подчиненных.

Бывшему директору Государственного предприятия "Антонов" сообщили о подозрении в служебной халатности, которая привела к уничтожению оккупантами крупнейшего в мире грузового самолета АН-225 "Мрия".

Об этом сообщила Национальная полиция Украины. Отмечается, что сумма нанесенного государству ущерба составляет более 8,4 млрд грн.

Сейчас установлено, что экс-чиновник, несмотря на предостережения государственных органов и доподлинно зная о прекращении страхового покрытия на это воздушное судно, не обеспечил передислокацию самолета в безопасное место. В результате во время воздушной атаки российских войск на аэропорт в поселке Гостомель "Мрия" сгорела.

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Также во время досудебного расследования установлено, что самолет АН-225 "Мрия" накануне военного вторжения России в Украину был технически исправен, на аэродроме сохранялось достаточное количество авиатоплива для выполнения рейса, экипаж был готов к вылету.

"Все это указывает на то, что были все возможности для эвакуации воздушного судна в аэропорт в городе Лейпциг (Германия). Впрочем, бывший генеральный директор ГП "Антонов" не отдал соответствующий приказ и проигнорировал доклады и предложения подчиненных", - сообщает полиция.

Кроме того, следователи проверяют информацию о возможности эвакуации еще шести самолетов, в том числе АН-124 "Руслан", которые тогда находились на территории аэропорта.

Уничтожение самолета "Мрия" и подозрения руководству ГП "Антонов"

Как сообщал УНИАН, в первые дни полномасштабной войны РФ против Украины российские оккупанты уничтожили флагман украинской авиации - легендарный самолет АН-225 "Мрия". Это произошло на аэродроме "Антонов" в Гостомеле под Киевом, где находился самолет. На тот момент сообщалось, что борт был на ремонте, и якобы поэтому не успел вылететь из Украины.

Весной командир уничтоженной "Мрии" Дмитрий Антонов рассказал, что за месяц до начала войны этот самолет предлагали эвакуировать в Лейпциг, но руководство ГП "Антонов" не действовало. Он также убежден, что самолет можно было эвакуировать, даже несмотря на ремонтные работы.

В октябре в СБУ рассказали, что отдельные работники ГП "Антонов" длительное время препятствовали ВСУ в организации противовоздушной и наземной обороны аэропорта, что привело к уничтожению россиянами АН-225 "Мрия" и других самолетов. В ведомстве добавили, что во время установления лиц, виновных в подрывной деятельности против Украины, выявлены и Факты других преступлений.

В начале марта этого года Служба безопасности сообщила о подозрении бывшим руководителям ГП "Антонов", чьи действия привели к уничтожению "Мрии". Речь идет об экс-гендиректоре предприятия, его заместителе и начальнике подразделения по авиабезопасности. Двум фигурантам дела избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Третий подозреваемый, скрывающийся от правосудия, объявлен в розыск.

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