Выяснилось, что должностные лица ГП "Антонов", несмотря на предостережения государственных органов, не приняли надлежащих мер для сохранения самолета.

Отдельные работники ГП "Антонов" длительное время препятствовали Силам обороны в организации противовоздушной и наземной охраны аэропорта, что привело к уничтожению оккупантами АН-225 "Мрия" и еще нескольких самолетов.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, которая устанавливает все обстоятельства уничтожения самолета АН-225 "Мрия" и, в частности, то, почему руководство ГП "Антонов" не приняло всех необходимых мер для его сохранения.

"Расследование установило, что должностные лица, несмотря на предостережения государственных органов, не приняли надлежащих мер для сохранения самолета. Также отдельные работники предприятия длительное время препятствовали Силам обороны в организации противовоздушной и наземной охраны аэродрома. Все это привело к уничтожению АН-225 и еще нескольких самолетов. Сейчас изучаются дополнительные детали этого дела и проводятся необходимые экспертизы, после которых будут приняты дальнейшие процессуальные решения", - заявили в СБУ. Видео дня

В ведомстве добавили, что при установлении лиц, виновных в подрывной деятельности против Украины, выявлены и факты других преступлений.

В частности, бывший гендиректор ГП разоблачен на организации незаконной переправки за границу украинцев призывного возраста.

По данным следствия, в марте этого года чиновник подал в Госпогранслужбу список сотрудников, выезжающих за границу для техобслуживания самолетов. Но в состав группы на командировки он включил посторонних лиц, в частности, и своего близкого родственника.

В СБУ отмечают, что таким образом, уклонисты смогли пересечь границу под видом специалистов-авиастроителей. По данному факту экс-директору уже сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

"Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для установления всех обстоятельств преступных действий фигуранта и других лиц, виновных в уничтожении АН-225 "Мрия", - проинформировали в СБУ.

Самолет АН-225 "Мрия": где и когда его уничтожили

Как сообщал УНИАН, в первые дни полномасштабной войны РФ против Украины российские оккупанты уничтожили флагман украинской авиации – легендарный АН-225 "Мрия".

Это произошло на аэродроме "Антонов" в Гостомеле под Киевом, где находился самолет. Тогда отмечалось, что на момент вторжения он был на ремонте, поэтому не успел вылететь из Украины.