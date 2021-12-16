Средства пойдут на ремонт участков трассы M-05 В Кировоградской, Николаевский и Одесской областях.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) принял решение о предоставлении "Укравтодору" 190 млн евро на реконструкцию автодороги Киев-Одесса.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

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"Транш предоставляется в рамках пакета финансирования общим объемом 450 млн евро и предназначается для улучшения технико-эксплуатационного состояния участков автодороги М-05 Киев-Одесса в Кировоградской, Николаевской и Одесской областях",- говорится в сообщении.

Отмечается, что выделение нового транша стало возможным благодаря прогрессу, достигнутому "Укравтодором" в пересмотре систем управления агентством с целью дальнейшего продвижения необходимых реформ. В частности, независимые эксперты разработали комплексный план действий по предотвращению коррупции, утвержденный руководящей группой высокого уровня, в состав которой входят представители правительства, Офиса президента, ЕБРР и "Укравтодора".

ЕБРР и реконструкция дорог:

18 декабря 2020 года ЕБРР и Украина подписали соглашение о выделении 450 млн евро "Укравтодору" на реконструкцию автодороги M-05 Киев-Одесса и строительство объезда вокруг Львова.

Также ЕБРР и правительство Украины запустили совместную инициативу по совершенствованию корпоративного управления на госпредприятиях, начиная с пилотного проекта по реформированию "Укравтодора".

ЕБРР - крупнейший международный финансовый инвестор в Украине. На сегодняшний день банк взял на себя обязательства по предоставлению совокупной суммы почти в 11,7 млрд евро на 384 проектов, которые реализовались с 1993 года - с начала его деятельности в стране.

Автор: Герасименко Валентина