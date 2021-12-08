Средства будут направлены на реконструкцию, строительство и содержание дорог государственного и местного значения.

В государственном бюджете Украины на 2022 год на развитие инфраструктуры в целом предусмотрено 141,8 млрд грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов.

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"Формируя госбюджет на 2022 год, мы старались максимально распределить средства на все жизненно важные сферы для страны. Одним из приоритетных направлений финансирования было и остается модернизация и строительство новой современной инфраструктуры. В частности, на следующий год на развитие инфраструктуры предусмотрены рекордные 141,8 млрд грн. Эти средства будут направлены на реконструкцию, строительство и содержание дорог государственного и местного значения, а также на модернизацию железной дороги, аэропортов и речного транспорта", - цитирует заместителя министра Александра Каву пресс-служба Минфина.

Отмечается, что сейчас уже активно ведется строительство новой скоростной автодороги Н-31 Решетиловка – Днепр. В Решетиловке это шоссе ответвляется в сторону Днепра от недавно построенного скоростного шоссе М-03 Киев – Полтава – Харьков. Завершение строительства автодороги Н-31 создаст возможность для жителей Днепра, Запорожья и южной части Донецкой области доехать на автомобиле из Днепра до Киева, не нарушая скоростной режим, за 4 часа. Сейчас такая поездка занимает около 7 часов.

В следующем году также предусмотрены средства на строительство и реконструкцию мостов. В частности, средства выделены на Запорожский мост и левобережные съезды с Дарницкого моста в Киеве. Также продолжится строительство нового моста в Кременчуге, работы на котором начались уже в этом году.

Госбюджет на 2022 год:

Верховная Рада 2 ноября 2021 года приняла в первом чтении законопроект "О Государственном бюджете Украины на 2022 год".

Согласно принятому документу, доходы госбюджета были предусмотрены на уровне 1,267 трлн грн, расходы - 1,442 трлн грн. Дефицит бюджета - 3,5% валового внутреннего продукта (ВВП), что составляет 188 млрд грн.

Рост экономики ожидается на уровне 3,8%. На обслуживание госдолга заложено 181,4 млрд грн, погашение - 393,3 млрд грн. Среднемесячная зарплата составит 15 тыс. 300 грн. Потребительская инфляция достигнет 6,2%. Среднегодовой курс заложен на уровне 28,6 грн за доллар.

1 декабря 2021 года Кабинет министров Украины увеличил доходную и расходную части государственного бюджета на 2022 год в редакции законопроекта №6000 ко второму чтению на 55 млрд грн (до 1,322 трлн грн) и 55,5 млрд грн (до 1,521 трлн грн) соответственно.

Кабинет министров Украины в доработанном ко второму чтению законопроекте о государственном бюджете на 2022 год увеличил финансирование государственного дорожного фонда на 4,2 млрд грн – до 86 млрд грн.

Автор: Богдан Слуцкий