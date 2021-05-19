Президент США Джо Байден испытал новый электромобиль.

Президент США Джо Байден во время поездки в штат Мичиган сделал внеплановую остановку на заводе Ford.

Об этом говорится в сюжете ТСН.ua.

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Байден лично сел за руль нового электрокара и остался доволен техническими характеристиками электромобиля.

После теста президент США назвал электромобиль быстрым, и подтвердил, что и сам такой приобрел бы.

Ford и электрокары

В апреле 2019 года Ford придумал имя для своего электрического кроссовера.

В ноябре 2019 года Ford презентовал электрический кроссовер в стиле Mustang.

14 февраля 2020 года компания Ford официально представила электрический кроссовер Mustang Mach-E на специальном мероприятии в Лондоне. Запас хода автомобиля варьируется от 420 до 600 километров, а мощность электромоторов — от 258 до 338 лошадиных сил.

В октябре 2020 года электрокроссовер Ford Mustang Mach-E подешевел еще до начала продаж.

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Автор: Елена Коваленко