Президент США заявил, что не против приобрести такой электромобиль/ Иллюстрация Reuters

Президент США Джо Байден во время поездки в штат Мичиган сделал внеплановую остановку на заводе Ford.

Об этом говорится в сюжете ТСН.ua.

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Байден лично сел за руль нового электрокара и остался доволен техническими характеристиками электромобиля.

После теста президент США назвал электромобиль быстрым, и подтвердил, что и сам такой приобрел бы.

Иллюстрация Reuters
Иллюстрация Reuters

Ford и электрокары

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Автор: Елена Коваленко