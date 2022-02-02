Он также сообщил, что это авиакомпания МАУ в конце 2021 года расторгла договор с Олегом Бондарем и юридическим бюро ECOVIS Бондарь и Бондарь.

В 2021 году в авиакомпании "Международные авиалинии Украины" создали комитет по комплаенсу, который занимается приведением деятельности МАУ в соответствие с законодательством, а также корпоративными и этическими нормами.

"Я этим очень горжусь. Комплаенс, управление рисками конфликтов интересов – это лучшие корпоративные практики, которые ранее в МАУ не использовались", – сказал в интервью УНИАН Евгений Дыхне, президент авиакомпании.

Он сообщил, что первым подал заявление на рассмотрение в комитет. Заявление было подано в связи с корпоративным конфликтом, разгоревшимся в авиакомпании, когда председатель Наблюдательного совета Арон Майберг в ноябре 2021 года решил тайно уволить Дыхне с поста президента. Тот не согласился с таким решением и подал иск в суд.

"Я заявил о собственном конфликте интересов относительно моего иска к МАУ. Мне по-человечески эта ситуация крайне неприятна. Юридически именно МАУ – мой работодатель, хотя права мои нарушены, конечно, не компанией, а конкретными людьми. В связи с этим я самоустранился от любых вопросов, связанных с данным юридическим процессом как CEO МАУ", – поясняет свою позицию президент авиакомпании.

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Кроме того, в заявлении на комплаенс-комитет также идет речь об Олеге Бондаре, который принимал участие в попытке тайного увольнения Дыхне.

"Также я заявил о конфликте интересов Олега Владимировича Бондаря. Олег Владимирович был многолетним адвокатом МАУ на аутсорсе, также он бизнес-партнер по юридической фирме "ECOVIS Бондарь и Бондарь" члена Набсовета МАУ Александры Никитиной. Также он "связан" с компанией "Аэрохендлинг" – нашим эксклюзивным подрядчиком по хендлингу (наземному обслуживанию авиарейсов – УНИАН) в аэропорту "Борисполь". Еще он периодически самоизбирается председателем общего собрания акционеров. Ну, и как вишенка на торте – он пришел меня увольнять по доверенности, которая выдана ему мной, и назначать президентом МАУ себя", – рассказал журналистам Евгений Дыхне.

Он также сообщил, что это авиакомпания МАУ в конце 2021 года расторгла договор с Олегом Бондарем и юридическим бюро ECOVIS Бондарь и Бондарь.

"Добавлю… относительно Олега Бондаря. Хороший был адвокат, но всегда ходил на грани добра и зла. Сейчас он эту грань перешел. Мне его искренне жаль. Думаю, его подставили, и он теперь вынужден защищаться", – отметил президент МАУ.