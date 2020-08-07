Дубинский рассказал, как можно добраться с Троещины до центра Киева за 30 минут (видео)

Городу не нужно метро на Троещину, тем более, что этот проект стоит, как годовой бюджет Киева, уверен нардеп.

Строительство метро на Троещину – бесперспективный проект в краткосрочной перспективе. Вместо этого городу нужна разветвленная трамвайная сеть. Такое мнение на своем YouTube-канале озвучил народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Дубинский.

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"Городу не нужно метро на Троещину, тем более, что этот проект стоит, как годовой бюджет Киева. Нужно просто объединить трамвайные и железнодорожные пути, как это сделано в большинстве стран Европы. Инфраструктура у нас есть, подвесная система тоже. Да, требуется вложение денег, но в десять раз меньше, чем на строительство метро. Для этого нужно запустить трамвай, который по ж/д-путям будет выходить на правый берег, соединить его со скоростным трамваем, следующего через Нижний и Верхний Вал, вокзал и прямо на Борщаговку", - объяснил Дубинский.

Таким образом за 30 минут с Троещины можно добраться до центра столицы.

"Но это никому не нужно, так как невыгодно – ведь люди вместо 24 гривень из-за трех пересадок, которые они платят сейчас, будут платить всего 8 гривен. Также нынешней власти невыгодно замещать маршрутки общественным транспортом, ведь там крутятся наличные, которые невозможно учесть и которые потом оседают в карманах киевских "решал" Кличко", - считает он.

Кроме того, по словам нардепа, мэр тормозит введение электронного билета, поскольку этот проект позволит эффективно мониторить: какое количество льготников воспользовалось услугами "Киевпасстранса".

"Кличко реализовывает проект вот уже 5 лет, но не может этого сделать, потому что сразу станет понятно, сколько потрачено денег из городского бюджета на провоз льготных категорий", - рассказал Дубинский.

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