Дороги в Украине можно будет реконструировать без получения разрешений

Верховная Рада одобрила отмену необходимости получения разрешения на выполнение строительных работ по капитальному ремонту дорог.

Верховная Рада одобрила отмену необходимости получения разрешения на выполнение строительных работ по реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог.

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Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта №2680 в первом чтении проголосовали 227 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как объяснила, докладывая по законопроекту, народный депутат Елена Шуляк, проект закона разработан с целью упрощения разрешительных процедур для получения разрешений при реконструкции и капитальном ремонте.

«Предлагается упростить получение разрешений. Для этого заказчик или генподрядчик будет предоставлять в органы Госархстройконтроля всю проектную документацию, экспертизы, но не будет ожидать получения разрешения. Будет достаточно лишь сообщения", - сказала она.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, этим документом предлагается отменить необходимость получения разрешения на выполнение строительных работ по реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог, которые по классу последствий (ответственности) относятся к объектам со средними (СС2) и значительными (СС3) последствиями или подлежат оценке воздействия на окружающую среду в соответствии с Законом Украины «Об оценке воздействия на окружающую среду», и ввести получение права на выполнение указанных строительных работ на таких сооружениях на основании уведомления о начале выполнения строительных работ.

Также законопроект исключает положения Закона Украины «Об архитектурной деятельности», которыми предусмотрено согласование главным архитектором градостроительного и архитектурного проектного решения объектов, расположенных в исторической части города, исторических ареалах, на магистралях и площадях общегородского значения.

«Положения Закона Украины «Об архитектурной деятельности» имеют противоречия, так как там отмечается, что проектная документация на строительство объектов, разработанная в соответствии с градостроительными условиями и ограничениями застройки земельного участка, не подлежит согласованию с соответствующими органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, органами охраны культурного наследия, государственной санитарно-эпидемиологической службы и природоохранными органами», - говорится в пояснительной записке.

Как сообщал УНИАН, в этом году на строительство дорог государственного значения в Украине выделят 85 млрд грн, на дороги местного значения - 22 млрд грн.