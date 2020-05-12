В “Укравтодоре” отчитались о ремонте дорог (карта)

Дорожные ремонтные работы в Украине сегодня ведутся в 22 областях на 177 объектах.

В Украине по состоянию на 11 мая дорожные ремонтно-строительные работы ведутся в 22 областях на 177 объектах, сообщила пресс-служба Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").

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Согласно сообщению, работы стартовали на последнем участке дороги Н-30 в Запорожской области, на дороге Н-07 в Сумской области, а также возобновлена реконструкция дороги М-07 в Волынской области.

В пресс-службе отметили, что за счет средств Государственного дорожного фонда финансируются 159 объектов, 18 - реализуются в рамках сотрудничества «Укравтодора» с международными финансовыми организациями.

«В Волынской, Закарпатской, Киевской, Черкасской, Тернопольской и Одесской областях на десятках объектов продолжается завершающий этап ремонта дорожного покрытия - устройство верхних слоев асфальтобетона. Кроме капитальных, текущих средних ремонтов и реконструкций автомобильных дорог государственного значения, ремонтируются также мосты и путепроводы по всей стране. Например, в Донецкой области в этом году будут капитально отремонтированы девять мостов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом в 2020 году «Укравтодор» планирует обновить более 4000 км дорог государственного значения.

Как сообщал УНИАН, в этом году на строительство дорог государственного значения в Украине выделят 85 млрд грн, на дороги местного значения - 22 млрд грн.