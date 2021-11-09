Компания уже имеет подобный успешный опыт в Казахстане, поэтому Кубраков надеется, что в Украине результаты будут не хуже.

"Украинская железная дорога" с 2022 года передает пассажирские перевозки в управление немецкой компании Deutsche Bahn Engineering & Consulting.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время форума "Большая стройка: новая железная дорога" заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"У нас есть по плану, мы это объявляли, мы об этом говорили – что пассажирские перевозки мы передаем в управление Deutsche Bahn Consulting со следующего года. Мы к этому движемся, мы об этом провозглашаем", - сказал он.

По словам министра, компания уже имеет подобный успешный опыт в Казахстане, поэтому он надеется, что в Украине результаты будут не хуже.

Читайте такжеМининфраструктуры закажет у Крюковского вагоностроительного завода еще 20 дизелейТакже Кубраков добавил, что в планах Мининфраструктуры до 2024 года - реализация масштабной программы по электрификации 500 километров железной дороги, что позволит соединить все областные центры скоростным сообщением поездами "Интерсити".

Также министерство планирует создать скоростное железнодорожное сообщение между Варшавой и Киевом.

"Они тоже уже просчитали, что сверхскоростные поезда 300+ километров - супердорогие, там точно не про экономику, а по 250+ мы с ними полностью совпадаем в технических требованиях, и сейчас наши команды начинают работать. У нас есть договоренность, и наша итальянская компания, которая занимается разработкой ТЭО, начинает работать с двумя железными дорогами. Я надеюсь, что к концу года или уже в январе мы будем понимать точные цифры, точные коридоры", - сказал он.

Справка УНИАН. Deutsche Bahn AG - один из крупнейших железнодорожных операторов Европы. Ежегодно перевозит около 4,6-4,8 млрд пассажиров и 270-290 млн тонн грузов. В структуру холдинга входят более 300 различных подразделений и отдельных предприятий. Компания проводит активную политику по расширению своего бизнеса в Европе, постоянно инвестирует в покупку новых компаний и расширение деятельности.

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Автор: Дмитрий Шварц