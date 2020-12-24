Land Rover Defender - новая версия легендарного внедорожника, которая воплощает мечты в реальность.

В ноябре этого года у киевского дилера Jaguar Land Rover Киев Запад состоялась презентация короткобазного Defender 90, ранее автомобиль был представлен в кузове 110.

Новый Defender может похвастаться расширенными опциями, улучшенными спецификациями и двигателями. Этот внедорожник просто создан для экстремального отдыха.

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Land Rover Defender - новая версия легендарного внедорожника, которая воплощает мечты в реальность. Она полностью адаптирована под современные требования, экологические потребности и экономическое развитие мирового рынка автомобилей. Как отмечают консультанты дилерского центра Jaguar Land Rover Киев Запад на Кольцевой, Defender станет идеальным выбором для путешественников и искателей приключений.

Усовершенствованные функции:

• Wade - безопасное преодоление водных преград с помощью специально оборудованной пневматической подвески и угловой 3D камеры, которая сможет точно определить глубину водоема.

• Terrain Response 2 - cистема адаптации к дорожным условиям, которая непрерывно анализирует дорожные условия и автоматически выбирает наиболее подходящие настройки двигателя, трансмиссии, амортизаторов и реакцию дроссельной заслонки.

• All Terrain Progress Control - контроль управления и скорости при изменении дорожных знаков и правил вождения на конкретном отрезке дороги.

• ClearSight - полная видимость автомобиля с передачей изображения с камеры заднего обзора обеспечивает информацией и предупредительными сигналами при приближении к препятствиям или другим транспортным средствам.

• Система безопасного старта на нестабильных поверхностях и скользких дорогах, а также предостережение о приближении автомобиля в мертвой зоне и экстренное торможение во время столкновения с препятствием.

• Легкая парковка с полным обзором на 360° с помощью передачи качественного 3D изображения.

• Адаптивный круиз контроль - соблюдение безопасного расстояния между участниками дорожного движения. Наличие функции автономной остановки для предотвращения столкновений с авто впереди.

• Гарантированное соблюдение полосы движения - активируется рулевой адаптивно-корректирующий механизм для обеспечения правильного и корректного вождения.

С Defender легко передвигаться по пересеченной местности. Он признан экспертами как сверхмощный и многофункциональный автомобиль с максимальной защитой и высокой степенью безопасности для водителя. Поэтому управление Defender доставит удовольствие с первой минуты, подарит ощущение эйфории и полное слияние с внедорожником.

Defender владеет полным контролем над системой управления. Как сказал редактор журнала Top Gear Джек Рикс, после участия в тест-драйве с различными условиями эксплуатации: «Это прочный и наиболее выносливый внедорожник, который мы когда-либо тестировали и одновременно изысканный и качественно оборудованный семейный автомобиль для города».

Директор дилерского центра Jaguar Land Rover Киев Запад Сергей Ивасюк отметил: «За рулем этого автомобиля каждый сможет покорить свои вершины, получить удовольствие от скорости и насладиться красотой вокруг».

Убедиться в совершенстве нового Defender 110 уже сегодня вы сможете на тест-драйве в Jaguar Land Rover Киев Запад.

Киев, Кольцевая дорога, 1-А (Одесская площадь)

www.landrover-vidi.com | +38 044 591 00 00

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Автор: УНИАН