Специалисты Chevrolet Performance заявили, что планируют расширить линейку решений eCrate конфигурациями с электродвигателями различной мощности и батареями различного объема.

Американский автопроизводитель Chevrolet (часть General Motors) доработал свой проект eCrate до стадии серийного выпуска.

Читайте такжеВ Европе продали электрокаров больше, чем дизельных авто (инфографика)

Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Начиная со второй половины 2011 года все желающие смогут приобрести комплект для переделки своего ДВС-автомобиля в электромобиль и установить его в авторизованных сервисах. В качестве примера такой модернизации инженеры подразделения Chevrolet Performance представили внедорожник Chevrolet K5 Blazer 1977 года", - говорится в сообщении.

При создании Chevrolet K5 Blazer-E инженеры изъяли 6,5-литровый двигатель V8 мощностью 175 л.с., трехкскоростной автомат, топливную и выхлопную системы и установили на их место электродвигатель, батарею и другие необходимые для электромобиля компоненты.

По словам создателей, порядка 90% новых систем - это заводские компоненты Chevrolet Bolt EV. В итоге внедорожник получил электродвигатель с мощностью 200 л.с. и крутящим моментом 360 Нм, а также батарею на 60 кВт-ч (400 В) с жидкостным охлаждением.

Специалисты Chevrolet Performance заявили, что планируют расширить линейку решений eCrate конфигурациями с электродвигателями различной мощности и батареями различного объема, которые будут подходить для трансформации разноплановых ДВС-моделей. В перспективе в подобные комплекты будут входить новые модульные батареи Ultium.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН